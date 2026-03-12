Bakan Fidan, Belçikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki savaş ve arabuluculuk çalışmalarını değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Prevot ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki savaş ele alındı. Görüşmede, arabuluculuk çalışmalarında gelinen nokta değerlendirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı