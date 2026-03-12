Haberler

Bakan Fidan, Belçikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki savaş ve arabuluculuk çalışmalarını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Prevot ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki savaş ele alındı. Görüşmede, arabuluculuk çalışmalarında gelinen nokta değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
