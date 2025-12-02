Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'da Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.

