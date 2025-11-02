Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Haşdi Şabi Başkanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Feyyad ile görüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel