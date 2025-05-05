Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE Devlet Başkanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi ziyaret gerçekleştirerek, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi. - ABU DABİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika