Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sırada Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin AB üyeliği süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve diğer konular ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la görüştü.

Bakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında, Alman mevkidaşı Baerbock ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi süreci başta olmak üzere Türkiye'nin AB üyeliği süreci, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç'in NATO üyelik süreci ve iklim değişikliği konuları ele alındı.