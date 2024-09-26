Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York şehrindeki Türkevi'nde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya gelerek diplomasi trafiğini sürdürdü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, New York şehrindeki Türkevi'nde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. - NEW YORK