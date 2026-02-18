Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Şubat tarihinde Vaşington'da düzenlenecek Barış Kurulu'nun ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. - ANKARA

