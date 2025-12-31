Haberler

Bakan Fidan: Türkiye, geniş coğrafyada krizlerin çözüm adresi olarak öne çıktı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 2023 yılında kriz çözümündeki rolünü vurguladı ve 2026'da da barış, istikrar ve refah arayışlarına devam edeceklerini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Geçtiğimiz yıl Türkiye ; Gazze'den Ukrayna'ya, Güney Kafkasya'dan Afrika Boynuzu'na uzanan geniş coğrafyada krizlerin çözüm adresi ve güven veren aktörü olarak öne çıktı" dedi.

Bakan Fidan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Türkiye ; Gazze'den Ukrayna'ya, Güney Kafkasya'dan Afrika Boynuzu'na uzanan geniş coğrafyada krizlerin çözüm adresi ve güven veren aktörü olarak öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; çok boyutlu, ön alıcı, dengeli ve gerçekçi bir dış politika izledik. Milli çıkarlarımızı korumak, haklı davalarımızı savunmak ve Türkiye'nin ağırlığını hissettirmek için durmaksızın çalıştık. 2026'da da aynı kararlılıkla; barış, istikrar ve refah arayışlarına öncülük etmeye, çok taraflı diplomasiye katkı sunmaya ve insani sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyor; 2026'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
