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Dışişleri Bakanı Fidan, TDT 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da Bayramov ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, TDT 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da Bayramov ile görüştü Haber Videosunu İzle
Dışişleri Bakanı Fidan, TDT 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da Bayramov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün Ankara'da görüştü. İkili temas, zirve çerçevesinde başkentte gerçekleşen görüşmeler arasında yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında bugün Ankara'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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