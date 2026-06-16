Dışişleri Bakanı Fidan, Putin'in Danışmanı Medinskiy ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı