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Bakan Fidan, MGK Genel Sekreterliği'ni ziyaret etti

Bakan Fidan, MGK Genel Sekreterliği'ni ziyaret etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında MGK Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek bir konuşma yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek Milli Güvenlik Konferansları kapsamında konuşma yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Bakanı Hakan Fidan, bugün (23 Haziran) Ankara'da gerçekleştirilen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında MGK Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek hitapta bulundu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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