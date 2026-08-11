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Fidan, Libya Senato Başkanı Takala ile Trablus'ta görüştü

Fidan, Libya Senato Başkanı Takala ile Trablus'ta görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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