Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Wüst ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Wüst ile Ankara'da görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile bugün Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmenin Ankara'da gerçekleştiği belirtildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile bir araya geldi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı