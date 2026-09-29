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Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Wüst ile Ankara'da görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Wüst ile Ankara'da görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile bugün Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmenin Ankara'da gerçekleştiği belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile bir araya geldi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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