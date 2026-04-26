Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Pakistanlı mevkidaşları ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı