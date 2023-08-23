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Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı el-Feyyad ile görüştü

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- Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı el-Feyyad ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile görüştü.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı el-Feyyad ile görüştü

BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Bağdat'ta Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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