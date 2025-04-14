Dışişleri Bakanı Fidan, Bangladeşli Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Touhid Hossain ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeşli mevkidaşı Hossain ile görüştü
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Touhid Hossain ile görüştü.
Bakan Fidan, Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Danışmanı (Bakan) Hossain ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Politika