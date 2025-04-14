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Dışişleri Bakanı Fidan, Bangladeşli Mevkidaşı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Touhid Hossain ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeşli mevkidaşı Hossain ile görüştü

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Touhid Hossain ile görüştü.

Bakan Fidan, Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Danışmanı (Bakan) Hossain ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Politika
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