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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şili Dışişleri Bakanı Noguera ile görüştü

Politika Haberleri

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde yoğun diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şili Dışişleri Bakanı Antonia Urrejola Noguera le Türkevi'nde bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde yoğun diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şili Dışişleri Bakanı Antonia Urrejola Noguera le Türkevi'nde bir araya geldi.

Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Politika

Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Türkevi Şili Politika Haberler

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