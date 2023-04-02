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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sakarya'da depremzedelerle buluştu, gençlerle sahur yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sakarya'da depremzedelerle buluştu, gençlerle sahur yaptı

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya'da misafir edilen depremzedelerle buluştu, gençlerle düzenlenen sahur programına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya'da misafir edilen depremzedelerle buluştu, gençlerle düzenlenen sahur programına katıldı.

Hemşehri Dernekleri iftar programının ardından Arifiye ilçesindeki Muhammet Fatih Safitürk KYK Yurdu'nu ziyaret eden Çavuşoğlu, burada kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Afetzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çavuşoğlu, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Çavuşoğlu, daha sonra Bağlar Caddesi'ni gezdi, bazı kafelerde gençlerle oturup sohbet etti.

Bir otelde basına kapalı düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programına da katılan Çavuşoğlu, gençlerden gelen soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra gençlerle sahur yaptı.

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Kaynak: AA / Onur Orhan - Politika

Muhammet Fatih Safitürk Mevlüt Çavuşoğlu Sakarya Politika Haberler

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