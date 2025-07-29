Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan BM'de Filistin Mesajı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen İki Devletli Çözüm Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Filistin Devleti'nin tanınması, henüz yapmamış olanların atması gereken en acil adımdır" ifadelerini kullanarak, "İsrail'in eylemlerini engellemek ve Filistin devletinin kurulmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen Filistin Meselesine Barışçıl Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konusundaki Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda konuştu. Yılmaz, iki devletli çözümün sadece çatışmanın değil, tüm bölgenin istikrarı için hayati olduğunu vurgulayarak, "İki devlet çözümünün bugüne kadar neden gerçekleştirilemediğini hatırlamalıyız: İşgal. Gerçekçi herhangi bir çözüm, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin acımasız doğasıyla yüzleşmek zorundadır" dedi.

"İsrail, hegemonyacı niyetlerle sonsuz savaşlar arayarak tüm bölgeye stratejik istikrarsızlık ihraç etmektedir"

İsrail'in bölgedeki saldırılarına ve yayılmacı politikalarına da dikkat çeken Yılmaz, "Bu konferansın ertelenmesinin nedeni İsrail'in İran'a saldırılarıdır. İsrail, hegemonyacı niyetlerle sonsuz savaşlar arayarak tüm bölgeye stratejik istikrarsızlık ihraç etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Saldırgan taraf zorlanmadıkça ateşkes mümkün değildir"

Gazze'de yaşanan insanlık krizine değinen Yılmaz, "Gazze'de açlıktan veya ateş altında ölen çocukların, bebeklerin görüntüleri hepimizi derinden etkiliyor. 21. yüzyılda Gazze'den gelen bu görüntüler, insanlığı uzun yıllar rahatsız edecek" dedi.

İsrail'in Gazze'de bir soykırım gerçekleştirdiğini vurgulayan Yılmaz, bu durumun uluslararası sistemde derin yaralar açtığını belirterek, "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, uluslararası düzende kara bir leke. Mevcut şartlar altında saldırgan taraf zorlanmadıkça ateşkes mümkün değildir" dedi.

"Filistin devletinin tanınması, henüz yapmamış olanların atması gereken en acil adımdır"

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Yılmaz, Filistin devletinin tanınmasının artık ertelenemeyecek bir adım olduğunu belirterek, "Filistin devletinin tanınması, henüz yapmamış olanların atması gereken en acil adımdır" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşa planının, Gazze için tek uygulanabilir model olduğunu ve Türkiye'nin bu sürece aktif destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Filistin'in yalnızca ekonomik yardıma değil, somut siyasi dayanışmaya ve İsrail'e yönelik yaptırımlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Filistin, İsrail'e silah ihracatının yasaklanması ve ticaretin durdurulması gibi zorlayıcı önlemlerle birlikte güçlü ve somut siyasi dayanışmaya ihtiyaç duyuyor" dedi.

İsrail hükümetinin açıkça toprak ilhakını savunduğunu belirten Yılmaz, "Yerleşimcilik hırsızlıktır, yerleşimcilik suçtur. Yerleşimcilik 21. yüzyılda sömürgeciliğin anakronik bir versiyonudur. Yerleşimcilerin terörü cezasız kalmamalıdır. Yerleşimciler ve onlara destek verenler sonuçlarına katlanmalıdır" dedi.

"İsrail'in eylemlerini engellemek ve Filistin devletinin kurulmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız"

Yılmaz, Filistinli silahlı grupların silah bırakmasının ancak Doğu Kudüs'ü başkent yapan 1967 sınırları temelinde bağımsız bir devletin kurulmasıyla ve iç uzlaşmayla mümkün olabileceğini ifade etti. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasına olan desteğini sürdüreceğini belirten Yılmaz, "Filistin ulusunu anavatanından söküp atmayı amaçlayan İsrail'in eylemlerini engellemek ve Filistin devletinin kurulmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - NEW YORK