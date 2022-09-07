Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "TBB'nin katkılarıyla Avrupa Hareketlilik Haftasına belediyelerimiz katılımı yüksek bir seviyeye ulaştı"

ANKARA Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "TBB'nin katkılarıyla Avrupa Hareketlilik Haftasına belediyelerimiz katılımı yüksek bir seviyeye ulaştı" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Dışişleri Bakanlığındaki ofisinden Türkiye Belediyeler Birliği binasında gerçekleştirilen 2022 yılı Avrupa Hareket Haftası tanıtım toplantısına Helsinki adını verdiği bisikletiyle gitti. Tanıtım toplantısına TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Büyükelçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou, AB Dönem Başkanı Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Çevre ve Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ile çeşitli bakanlıklar ve belediyelerden temsilciler katıldı.

Kaymakcı: "TBB'nin katkılarıyla Avrupa Hareketlilik Haftasına belediyelerimiz katılımı yüksek bir seviyeye ulaştı" dedi. AB Dönem Başkanı Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'le birlikte pedal çeviren Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Bu seneki 'tema'sı 'daha iyi bağlantılar' olan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılmakta olan etkinlikler vasıtasıyla, sürdürülebilir ulaşıma dair iyi örneklerin çoğaltılmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. Kentlerimizde artan bisiklet kullanımının altını çizen Büyükelçi Kaymakcı; Bisikletin de bir araç, bisikletlilerin de sürücü olduğunu ifade ederek, trafik kurallarına uymanın ve karşılıklı saygının, araç, yaya ve trafik güvenliği bakımından önemine dikkat çekti. Avrupa Hareketlilik Haftası, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte bir AB aday ülkesi olan ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.