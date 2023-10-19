Dilovası'nda Muhtarlar Günü Programı Düzenlendi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Kaymakam Metin Kubilay ve Belediye Başkanı Hamza Şayir, muhtarlara başarı belgesi verdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Metin Kubilay, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarların dahil olmadığı hiçbir projenin amacına ulaşamayacağını vurgulayan Kubilay, "Muhtarlarımızla yapılan çalışmalar, ilçemize ve ülkemize her zaman daha verimli hizmetler olarak geri dönmüştür. Muhtarlarımız bulundukları mahallenin sesi gözü ve kulağı olmuşlardır. Tüm çalışmalarımızda muhtarlarımızın büyük desteği olmuştur. Bundan sonra da her zaman desteklerine ihtiyacımız vardır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kaymakam Kubilay ile Belediye Başkanı Hamza Şayir, 12 mahalle muhtarına çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.