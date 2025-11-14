Haberler

Dilovası Belediyesi toplantısında tansiyon yükseldi! Meclis üyesine sert sözler

Dilovası Belediyesi toplantısında tansiyon yükseldi! Meclis üyesine sert sözler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası'nda yaşanan yangının ardından ilgili binanın neden yıkılmadığıyla ilgili konuşurken; DEM Partili meclis üyesinin oturduğu evin ve eşinin kardeşinin iş yerinin de kaçak olduğunu açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası'nda yaşanan yangının ardından ilgili binanın neden yıkılmadığıyla ilgili konuştu.

DEM PARTİLİ MECLİS ÜYESİNE SERT SÖZLER

Ömeroğlu'nun DEM Partili meclis üyesine yönelik sarf ettiği sözler tansiyonu yükseltti. Dilovası Belediye Başkanı, DEM Partili meclis üyesinin oturduğu evin ve eşinin kardeşinin iş yerinin de kaçak olduğunu açıkladı.

"BU DİLOVASI'NIN GERÇEĞİDİR"

Ömeroğlu şu ifadeleri kullandı: "Dilovası 1970 yılından bu yana oturduğun ev kaçak. Yıkacağız haberin olsun. Eşinin işlettiği dükkan riskli alan. 1 yıldır boşaltmadı. Eşinin kardeşinin işletmesi de kaçak yapı bunu biliyor musun? Gerekli tutanaklar tutuldu bunları biliyor musun? DEM Partili bütün meclis üyelerinin evleri kaçak olduğunu biliyor musun? Bu Dilovası'nın gerçeğidir."

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm üretim tesisinde yangın çıkmış, çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetmişti.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Demir:

neden daha önce söylemediniz

