Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den projelerin toplam bedeli açıklaması

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede tamamlanan ve devam eden projelerin toplam bedelinin 4 milyar 100 milyon lira olduğunu açıkladı. Şayir, vaat ettikleri 54 projenin 52'sini hayata geçirdiklerini belirtti.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 4,5 yılda ilçede tamamlanan ve devam eden projelerin toplam bedelinin 4 milyar 100 milyon lira olduğunu bildirdi.

Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dilovası'nda İz Bırakan Eserler" toplantısında konuşan Şayir, vaat ettikleri 54 projenin 52'sini hayata geçirdiklerini, iki projenin de planlandığını anlattı.

Seçim beyannamesinin yüzde 98'ini tamamladıklarına değinen Şayir, beyanname dışı 46 projeyi de hizmete aldıklarını kaydetti.

Şayir, bugüne kadar tüm kurum, bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi ile tamamlanan ve devam eden projelerin toplam bedelinin 4 milyar 100 milyon lira olduğunu aktararak, yeni dönemin beyannamelerini hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Soydabaş, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Erdem Sıtar ve davetliler katıldı.