Dilek İmamoğlu, Müsavat Dervişoğlu ile konuşurken Özgür Özel'in bakışları dikkat çekti

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ÖZGÜR ÖZEL VE MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ÇAĞLAYAN'A GELDİ

İBB Binası'nın bulunduğu Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Özel'in ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'da Çağlayan Adliyesi'ne gelerek Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel ile bir araya geldi.

ÖZEL'İN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Dervişoğlu'nun Dilek İmamoğlu ile konuşurken Özgür Özel'in bakışları ise dikkat çekti

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.