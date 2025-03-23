İşte İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade

İşte İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade
RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına 'İmamoğlu' uyarısı

RTÜK Başkanı'ndan tv kanallarına çok sert "İmamoğlu" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel, şimdi kimi sırtından hançerleyeceksiniz?

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Şimdi kimi hançerleyeceksiniz?
İddia olay! İBB, 'Doğal afet' maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

Dilek İmamoğlu, Müsavat Dervişoğlu ile konuşurken Özgür Özel'in bakışları dikkat çekti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Dervişoğlu'nun Dilek İmamoğlu ile konuşurken Özgür Özel'in bakışları ise dikkat çekti.

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ÖZGÜR ÖZEL VE MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ÇAĞLAYAN'A GELDİ

İBB Binası'nın bulunduğu Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Özel'in ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'da Çağlayan Adliyesi'ne gelerek Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel ile bir araya geldi.

ÖZEL'İN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Dervişoğlu'nun Dilek İmamoğlu ile konuşurken Özgür Özel'in bakışları ise dikkat çekti

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Dilek İmamoğlu, Müsavat Dervişoğlu ile konuşurken Özgür Özel'in bakışları dikkat çekti
Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Müsvette sende payını alacaksın seçmeninden

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSefs:

HABER YAPİN HABER ADİ UZERİNDE,GEREKSİZ YERE SAYFANİ DOLDURMA HABERLER COM..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title