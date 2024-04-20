Dilan Polat'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! Avukatı gönderilmesini istemedi

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu pek çok kişi 5 Kasım'dan bu yana tutuklu olarak yargılanıyor. Avukat Hüseyin Kaya, Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hitaben mektup yazdığını açıkladı.

VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFETTEN TAHLİYE

Geçtiğimiz günlerde, 'Kara para aklamak', 'vergi usul kanununa muhalefet' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek' suçlamalarıyla tutuklu bulunan Polat çifti ve diğer tutuklular, 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan tahliye edildi. Ancak savcı, diğer suçlamalar için dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiği gerekçesiyle tutukluluklarının devamına karar verdi. 10haber'den Miray Tamer'in haberine göre Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, bunun 'yerinde ama çok gecikmiş bir karar' olduğunu söyledi.

DİLAN POLAT'IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YAZDIĞI MEKTUP

Öte yandan Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hitaben mektup yazdığını söyleyen Avukat Hüseyin Kaya, bunun gönderilmesine karşı çıktığını ifade ederek, "Ben gönderilmesini istemedim. Çünkü yeterli derecede, Sayın Cumhurbaşkanı'nın duyacağı şekilde biz avukat olarak medyada zaten konuşuyor, değerlendirme yapıyoruz. Bir mektubun etkili olmasını değil de, hukukun etkili olmasını istediğimiz için." dedi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Çiftin şirketlerinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller ve defterlerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Rapora göre, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilan Polat ve Engin Polat çifti, ikametlerinde gözaltına alındı ve 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.