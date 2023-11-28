Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 2024 yerel seçimlerinde adaylık başvurusu yaptı

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerinde Dikili Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Başkan Kırgöz, başvuru dosyasını CHP Dikili İlçe Başkanlığı'na teslim etti ve açıklamasını halka yapacağını belirtti.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerinde Dikili Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Eşi Nesrin Kırgöz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda parti üyesi ile birlikte CHP Dikili İlçe Başkanlığı'na giden Başkan Kırgöz, başvuru dosyasını İlçe Başkanı Emre Kırlı'ya teslim etti.

Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin açıklamasını açık hava toplantısıyla Dikili halkının huzurunda yapacağını belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz "Bugün CHP Dikili İlçe Başkanlığımıza resmi müracaatımızı gerçekleştirdik. 5 Aralık Salı günü saat 12.30'da Dikili Atatürk Meydanı'nda hem geçmiş 5 yılın muhasebesini yaparak hem de önümüzdeki dönemi değerlendirerek belediye başkan aday adaylığımı halkımızla paylaşacağım. Tüm halkımızı davet ediyorum, katılımlarınız bizlere güç verecektir" dedi.