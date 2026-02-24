Bakan Memişoğlu'ndan dijitalleşen organ bağışı sürecine ilişkin paylaşım Açıklaması

Haberler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı süreçlerinin dijitalleştirilmesiyle 64 bin 195 vatandaşın organ bağışçısı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 4 ay önce hayata geçirilen kanun değişikliğiyle organ bağışı süreçlerini dijitalleştirerek çok daha kolay bir hale getirdiklerini belirterek,"O günden bugüne 64 bin 195 vatandaşımız, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyetlerini oluşturarak organ bağışçısı oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, her bağışın yeni bir hayat olduğunu belirtti.

Dört ay önce hayata geçirilen kanun değişikliğiyle organ bağışı süreçlerini dijitalleştirerek çok daha kolay bir hale getirdiklerini anımsatan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"O günden bugüne, 64 bin 195 vatandaşımız, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyetlerini oluşturarak organ bağışçısı oldu. 186 bin 445 doku ve organ, gelecek için umuda dönüştü. Paylaşmanın ve bir olmanın manevi iklimini yaşadığımız mübarek ramazan ayında, iyiliği birlikte büyütelim. Vasiyetiniz bir cana şifa, bir aileye umut olsun"

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
