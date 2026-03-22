Yalçın: Dünya Güvensiz Hale Geldi

AK PARTİ'Lİ YALÇIN: BİRÇOK ÜLKE BUGÜN SINIRLARININ İHLAL EDİLDİĞİ DURUMLARI YAŞIYOR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Birçok ülke bugün sınırlarının ihlal edildiği, sivil insanlarının hedef haline getirildiği durumları yaşıyor. Gerçekten dünyanın altüst olduğu kimsenin eski güvende bulunmadığı bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

Eskişehir'de AK Parti İl Teşkilatı'nın bayramlaşma töreni, Dede Korkut Parkı'nda bulunan iftar çadırında gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Melih Çavdar ve partililer katıldı. Törende konuşan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Katar'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN personeline rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Ramazan Bayramı'nın son sabahına üzücü bir haberle uyandıklarını aktaran Yalçın, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Rabbim nice bayramlara sağlıklı ve huzurla Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ulaşmayı nasip etsin. Ramazan boyunca başta Eskişehir olmak üzere tüm Türkiye'de teşkilatlarımız 'Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir' şiarıyla bir yola çıktı ve Ramazan'ı tüm Türkiye olarak hep beraber idrak ettik" diye konuştu.

'KİMSENİN ESKİ GÜVENDE OLMADIĞI BİR DÜNYA'DA YAŞIYORUZ'

Ramazan Bayramı'nda Müslüman ülkelerde yaşanan saldırılara değinen Hasan Basri Yalçın, şunları söyledi:

"Gerçekten dünyanın altüst olduğu kimsenin eski güvende bulunmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Birçok ülke bugün sınırlarının ihlal edildiği, sivil insanlarının hedef haline getirildiği durumları yaşıyor. Başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bayramları, böylesi zor şartlarda yaşamak durumundalar. Kardeşlerimize Allah kolaylıklar ve sabırlar versin. Bizlere de onlara gerektiğinde elimizle, gerektiğinde dilimizle ve kalbimizle destek olabilmek için güç, kuvvet, kudret nasip etsin. Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi son olaylar da dahil olmak üzere her zaman insanın ve insanlığın yanındaki pozisyonunu devam ettiriyor. Bizler de onun teşkilatları olarak, onun izinden gidenler olarak bu yolda Cumhurbaşkanımızla beraber yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
