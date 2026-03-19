Haberler

Erdoğan Rize'de Bayram Mesajı Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'ye geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'ye geldi. Burada hemşerilerine hitap eden Erdoğan, "Ramazan Bayramı'nı burada kutlamak ve sizlerle birlikte olmak için şu an da aranızdayım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hep birlikte bir olalım, beraber olalım iri olalım, kardeş olalımö dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı programları kapsamında memleketi Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Güneysu ilçesine geçti. Hemşerileri tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayıp, sohbet etti.

Otobüs içerisinden konuşan Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygı değer hemşerilerim, sizleri başı rahmet ortası sonu edebiye azapla kurtuluş olan Ramazan Bayramı öncesinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Öncelikle Rabbim bizleri, ramazana kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Artık fazla bir şey kalmadı. İnşallah, Ramazan Bayramı'na da Rabbim bizleri kavuşturur ve böylece ramazanına kavuşturduğu gibi bayramıyla da inşallah bizleri müşerref kılar. Ramazan Bayramı'nı burada kutlamak ve sizlerle birlikte olmak için şu an da aranızdayım. Hep birlikte bir olalım, beraber olalım iri olalım, kardeş olalım. İnşallah Ramazan Bayramı'nı burada birlik beraber içerisinde kutlayalım. Sizleri bu duygular içerisinde selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun var olunö ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Güneysu'daki konutuna geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
