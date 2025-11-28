Haberler

DÜNYANIN GÖZÜ TARİHİ ZİYARETİN YAPILACAĞI İZNİK'TE

Güncelleme:
1) DÜNYANIN GÖZÜ TARİHİ ZİYARETİN YAPILACAĞI İZNİK'TE (2)'BASİT BİR 'HAC' YA DA 'TURİZM' FAALİYETİ DEĞİL'Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun İznik'e yapacağı ziyaret öncesinde program alanında toplanan Yeniden Refah Partili grup, basın açıklaması yaptı.

Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun İznik'e yapacağı ziyaret öncesinde program alanında toplanan Yeniden Refah Partili grup, basın açıklaması yaptı. Güvenlik güçleri, grubun alana girişine izin vermedi. Kısa süreli tartışmanın ardından açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Kaygusuz, "Katolik Kilisesi lideri Papa 14'üncü Leo'nun, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü bahanesiyle, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile birlikte gerçekleştirdikleri ve dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle zirveye taşınan Türkiye ziyareti, basit bir 'hac' ya da 'turizm' faaliyeti olarak kabul edilemez. Bu ziyaretin zamanlaması, içeriği ve Vatikan'ın resmi açıklamalarında kullanılan dil ve ilk kez böyle bir ziyaret için düzenlenen, boğaz köprüsüne asılan haç ve İstanbul'u tarassut eden illuminati sembolü göz bulunan ziyaret logosu meselenin tamamen siyasi ve diplomatik bir ajanda taşıdığını açıkça göstermektedir" dedi.

'ATATÜRK'ÜN GÖSTERDİĞİ BU KIRMIZI ÇİZGİNİN, BUGÜN GÖRMEZDEN GELİNMESİ KABUL EDİLEMEZ'

Kaygusuz, "1453'ten beri ecdadımızca her dönemde bu tarz istekler geri çevrilmiş, tüm Osmanlı sultanlarınca böyle bir izin verilmemiştir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1925 yılında konsilin 1600'üncü yılı için benzer bir büyük Ortodoks ayinine, 'Türkiye'nin dini ve milli egemenliğine gölge düşürülmesine neden olacağı için izin verilmeyeceği' gerekçesiyle kesinlikle izin vermemiştir. Ecdadımızın ve Atatürk'ün gösterdiği bu kırmızı çizginin, bugün görmezden gelinmesi kabul edilemez" diye konuştu.

14'üncü Leo'nun ziyareti için Vatikan tarafından özel olarak hazırlanan logodaki sembolleri de eleştiren Mehmet Kaygusuz, "Ziyaretin stratejik hedefi odağındaki İznik'teki eski kilise ve şimdiki Ayasofya Orhan Cami'nin sembolik kullanımı, Hristiyan mezhepleri arası uzlaşma adı altında Türkiye topraklarında ekümenik bir diyalog merkezi oluşturma çabasının parçasıdır" dedi.

'DİN GÖREVLİSİ OLMAKTAN ÖTEYE GEÇMEZ'

Vatikan'dan yapılan resmi açıklamalara ilişkin de konuşan Kaygusuz, "Ziyaretin en kritik ve tehlikeli noktası, Vatikan'ın resmi açıklamasında, Fener Rum Patrikhanesi'nden ve İznik'teki etkinlikten 'ekümenik' diye bahsetmesidir. Fener Patriği'nin hukuk önündeki statüsü, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı bir din görevlisi olmaktan öteye geçmez. Fener Patriği'nin tüm Ortadoks Hristiyanların ruhani lideri olduğu iddiası, Fatih Müftüsünün kendisini tüm Müslümanların Halifesi ilan etmesi kadar temelsiz ve gerçek dışı bir iddiadır" diye konuştu.

'MİLLİ EGEMENLİĞİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ KORUNMALI'

Milli egemenliğin pazarlık konusu yapılamayacağını söyleyen Mehmet Kaygusuz, "Hükümeti, bu ziyareti organize edenlerin gerçek niyetlerini net bir şekilde görmeye ve milli egemenliğimizin kırmızı çizgilerini korumaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
