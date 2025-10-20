Bakan Tunç: Gazze'de İnsanlık Çocukların Açlıktan Öldüğü Bir Dünyayı Gördü

1) BAKAN TUNÇ: GAZZE'DE İNSANLIK ÇOCUKLARIN AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ BİR DÜNYAYI GÖRDÜ (2)

'TÜRKİYE GENELİNDE 65 PROJEMİZ VAR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'ndeki akademik yıl açılışı sonrasında Tuzcular köyündeki Adalet Bakanlığı Eğitim Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, bakanlığın Batı Karadeniz bölgesindeki yatırımlarına değindi. Tunç, "Batı Karadeniz bölgesinde Bolu Gerede Adliye Sarayı'nın temelini atmıştık. Gerede Adalet Sarayı şu anda yapımı devam ediyor. Önümüzdeki adli yıla inşallah yetişecek. Yine Çaycuma Adalet binamız önemli bir ihtiyaçtı, 11 Kasım'da yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Çaycuma ilçemize, Ereğli'ye de ek bir bina ile ilgili proje çalışmalarımız var. Adalet binası ek binası olarak Karabük Adliye binamızın 22 Eylül'de yapım ihalesini gerçekleştirdik. İhale süreci şu anda değerlendiriliyor ve kesinleştiğinde hemen temel atma törenini inşallah Karabük'te gerçekleştirmiş olacağız. Sinop ilimizde de adalet binamız yatırım programına alınmıştı. Proje çalışmaları tamamlanmak üzere, önümüzdeki günlerde de Sinop Adliye binamızın yapım ihalesini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Kastamonu'da Tosya Adliye binasını açmıştık. Yani bu bölgede, özellikle Batı Karadeniz bölgemizin illerinde adalet yatırımlarıyla ilgili olarak ve diğer Türkiye genelinde de 65 tane projemiz var. Bunlar, adalete yakışır, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşıyacak şekilde dizayn edilen eserler ve buralarda adaletin hakkıyla tecellisi noktasında yargı mensuplarımız da gerekli duyarlılığı, çalışmayı, özveriyi gösteriyorlarö dedi.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Bakan Tunç, daha sonra bitme aşamasındaki Bartın Devlet Hastanesi inşaatını, Millet Bahçesi'ni ve Serdar köyünde inşaatı devam eden ceza infaz kurumu inşaatında incelemelerde bulundu. Son olarak AK Parti Bartın İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Tunç, burada partililerle bir araya geldi. Tunç, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Bursa il kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına isim vermeden sert tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımıza ağıza alınmayacak kelimelerle hakaret ediyorlar. Milletin defalarca seçtiği, 13 yıl başbakanlık yapan ve iki defa halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımıza maalesef ağıza alınmayacak cümlelerle hakaret eden bir muhalefet anlayışı var. Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar hiçbir zaman geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek. Milletimiz hep eser siyaseti dedi, hizmet siyaseti dedi. Milletimiz hep milli iradenin hakim olmasını istedi. Milletimiz vesayetçi, darbeci anlayışa hiçbir zaman geçit vermedi ve bundan sonra da vermeyecek. Milli iradenin daha da güçlenerek, Türkiye'nin hem eser siyaseti yolunda hem de yüksek standartlı bir demokrasi yolunda, hukuk devletinin tahkimi yolunda emin adımlarla milletimizle beraber yürümeye devam edeceğizö diye konuştu.