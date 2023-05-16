Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Tutanak ve YSK verileri doğru ama CHP sistemine yanlış girilmiş

YSK'nın ıslak imzalı tutanaklı seçim sonuçlarını sisteme yanlış girdiği iddia edilirken, partiler birçok şehirde peş peşe itirazda bulundu. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "'Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi' iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur. İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekili seçimleri sonuçlanırken, sosyal medyada yeni bir tartışma başladı. Sosyal medya kullanıcıları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri ile oy kullandıkları sandıkların ıslak imzalı tutanaklarının arasında farklılık olduğunu söyledi.

SANDIK SONUÇLARINA İTİRAZLAR PEŞ PEŞE GELDİ

İddiaların ardından resmi itirazlar da gelmeye başladı. Yüzlerce sandıkta oylarının YSK eliyle başka partilere yazıldığını söyleyen Yeşil Sol Parti, "Seçimin güvenli geçtiğiyle övünen YSK bu sahtekarlığı derhal düzeltmelidir" şeklinde açıklama yaptı. Türkiye İşçi Partisi İzmir'de 14 ilçede sonuçlara itiraz ederken, Diyarbakır'da da AK Parti ve CHP 100'ün üzerinde sandık sonucuna itirazda bulundu.

"YSK DEĞİL, CHP'NİN SİSTEMİNE AİT"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddialarla ilgili açıklama yaptı. Yanlış girilen verilerin CHP sistemine ait olduğunu öne süren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamasında şunları söyledi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur. İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir.

"OYLAR DOĞRU YAZILMIŞ"

İddiaya konu görseller incelendiğinde, yanlış verinin Yüksek Seçim Kurulu sistemine değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sistemine ait olduğu açıkça görülmektedir. Öte yandan, iddia edilen sandık kurulu tutanaklarında oylar doğru yazılmış, ancak CHP'nin sistemine yanlış girilmiştir. YSK'nın seçim verilerini paylaşacağı, "sonuc.ysk.gov.tr" adresi sonuçların resmi olarak açıklanmasıyla aktif olacaktır."