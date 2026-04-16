Haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden lisedeki saldırıda 'delillerin karartıldığı' iddiasına yalanlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş'taki lisede meydana gelen silahlı saldırı sonrası iddia edilen delil karartma olaylarını yalanlayarak, tüm delil toplama faaliyetlerinin uzman ekiplerce titizlikle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta bir lisedeki silahlı saldırıya dair iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yaşanan acı olayın ardından 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu bildirildi. Açıklamada, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetlerinin uzman ekiplerce titizlikle gerçekleştirildiği de belirtildi.

"Olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' iddiaları asılsızdır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olayın ardından 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetleri, uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, incelemelerin nihayete ermesinin ardından ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır. Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

