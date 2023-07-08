Devrek Belediye Başkanı: Kayyum atanacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Devrek Belediyesi Başkanı Çetin Bozkurt, belediyeye kayyum atanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bozkurt, yaptığı açıklamada, belediyenin zarara uğratıldığı iddiaları üzerine şikayette bulunduğunu belirtti. Kayyum atanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Bozkurt, müfettişin incelemesini yapacağını ve soruşturma tamamlanmadan kayyum atamasının yapılmayacağını ifade etti.

Devrek Belediyesi Başkanı Çetin Bozkurt, belediyeye kayyum atanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun zarara uğratıldığı iddiaları üzerine belediyenin şikayette bulunduğunu hatırlattı.

Belediyeye kayyum atanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Müfettiş gelecek, incelemesini yapacak, raporunu tutacak. En kötü ihtimalle düşünmek gerekirse, tespit ettiği usulsüzlükler doğrultusunda bakanlık talimatıyla soruşturma açılacak. Soruşturma tamamlanmadan, bir karar verilmeden kayyum ataması yapılmaz. Bunun adli süreci var. O süreç ne kadar sürer belli olmaz. Suçlu bulunmamışız, bir şey olmamış, neyin kayyumu? Keşke bunları söylemeden önce kayyum neye göre atanır baksalar."

Tahsilat makbuzlarında usulsüzlük yaparak kurumu zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan belediyeye bağlı şirkette çalışan S.G. ve U.K. ile. Mali Hizmetler Müdürü N.Ç. farklı tarihlerde tutuklanmıştı.