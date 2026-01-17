Haberler

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevinden alındı.

  • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı.
  • Tan Sağtürk'ün görevden alınması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Tan Sağtürk'ün yerine atama yapılmadı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevinden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de çok sayıda atama kararı yer aldı. Bakanlıklara da çok sayıda atama yapılırken; en dikkat çeken kararlardan biri ise Devlet Opera ve Balesi'ne ilişkin oldu.

GÖREVDEN ALINDI

Atama kararlarına göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı. Yerine ise atama yapılmadı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
