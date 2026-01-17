Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevinden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de çok sayıda atama kararı yer aldı. Bakanlıklara da çok sayıda atama yapılırken; en dikkat çeken kararlardan biri ise Devlet Opera ve Balesi'ne ilişkin oldu.

