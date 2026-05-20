Devlet korumasındaki 605 genç kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi

Devlet korumasındaki 605 genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen törenle kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi.

Devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi kura töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakanlıkta düzenlenen kura töreni öncesinde konuşan Bakan Göktaş, bugün itibarıyla yeni hayatlarına adım atacak 605 kişinin düzenlenen törenle kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildiğini kaydetti. Göktaş, 21 milyonu aşkın çocuğun haklarını koruyan ve ihtiyaçlarını gözeten çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Bakanlık olarak hizmetlerimizi çocuğun üstün yararını esas alan bir anlayışla yürütüyoruz. Çocuklarımızın sevgi dolu ortamlarda büyümesi için koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi genişletiyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimizle onları şefkatle kucaklayan ve geleceğe hazırlayan yaşam alanlarını hizmet hanemize eklemeyi sürdürüyoruz. Halihazırda 15 bin 660 çocuğumuza çocuk evlerinde yuva sıcaklığında bakım hizmeti sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz geleceğimiz, çocuklarımız yarınımız"

Çocukların yalnızca barınma ve bakım ihtiyaçlarına odaklanmadıklarını dile getiren Göktaş, onların eğitim hayatlarını da yakından takip ettiklerini söyledi. Göktaş, "Yalnızca 2025 yılında korumamız altında büyüyen 286 gencimizi üniversiteye yerleştirdik. Hep inandığımız bir şey var; gençlerimiz geleceğimiz, çocuklarımız yarınımız" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, çocuklara spordan kültür, sanata kadar pek çok alanda imkan sağladıklarını aktararak, kariyer hayatlarında da onlara destek olacak çalışmaları olduklarını ifade etti.

"Gençlerimize kulak vermeye devam edeceğiz"

Göktaş, "Biz hizmetlerimize hizmet eklemeye, gençlerimize kulak vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda şu an gerçekleştirdiğimiz atamaların evlatlarımızın hayat yolculuğunun önemli bir aşaması olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar 66 bin 126 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesini ve sürecin devamında desteklenmesini sağladık. Yeni görevlerine başlayan gençlerimizin çalışma hayatına uyum sürecini de yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda 6 bin 24 gencimizi düzenlediğimiz seminerler aracılığıyla çalışma şartları, hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirdik. 2020'de çocuklarımızın kariyerlerini desteklemek amacıyla İŞKUR iş birliğinde 'İş ve Meslek Danışmanlığı' eğitimlerini başlattık. Bu kapsamda 11 bin 287 çocuğumuza meslek seçimi, kariyer hedefi ve çalışma hayatına hazırlık konularında eğitim verdik" açıklamasında bulundu.

"Gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle karşılıyoruz"

Bakan Göktaş, devlet koruması altındaki çocuklar için mesleki kurslar açılmasını sağladıklarına değinerek, "Korumamız altında yetişen gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak karşılıyoruz. Bu kapsamda 11 bin 377 iş yerine 16 bin 570 özel sektör istihdam teşviki sağladık" diye konuştu.

"Gideceğiniz kurumlarda emeğinizle kendi hikayelerinizi yazacaksınız"

Göktaş, bugün yerleştirilecek kişilerin görevlerine başlamadan önce seminere katılacaklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri, gururla devletimizin çeşitli kademelerinde görevlere uğurluyoruz. Görevlerinize başlamadan önce bulunduğunuz illerde iş hayatına uyum seminerlerimize katılmanız için gerekli tüm hazırlıkları yaptık. İhtiyaç duyacağınız bilgi, beceri ve kurumsal kültürle sizleri en iyi şekilde çalışma hayatına hazırlayacağız. Gideceğiniz kurumlarda güzel izler bırakacak, duruşunuzla örnek olacaksınız, emeğinizle kendi hikayelerinizi yazacaksınız. Sizler, Cumhurbaşkanımızın güvendiği, 'ülkemizin teminatı' diyerek yarınlarımızı emanet ettiği gençlersiniz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçek kılacak olan zihinlersiniz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı