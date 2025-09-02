Devlet Bahçeli ve Hikmet Çetin Baş Başa Görüştü

Devlet Bahçeli ve Hikmet Çetin Baş Başa Görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile MHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

MHP'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli ve Çetin'in MHP Genel Merkezi'ndeki baş başa görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğü bildirildi.

Görüşmeye ilişkin fotoğrafın da yer aldığı açıklamada, Bahçeli'nin, Çetin'i samimi şekilde uğurladığı belirtildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika
