MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Eylül münasebetiyle Taş Medreseli Ülkücüler Derneğini ziyaret etti. Ziyaretin detayları MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Taş Medreseli Ülkücüler Derneğini ziyaret etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendi 12 Eylül münasebetiyle Taş Medreseli ülkücüleri ziyaret etti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
