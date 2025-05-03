Bahçeli: Hakikaten çok üzgünüm; terörsüz Türkiye Sırrı Süreyya Önder'e armağan olacak

Bahçeli: Hakikaten çok üzgünüm; terörsüz Türkiye Sırrı Süreyya Önder'e armağan olacak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, "Hakikaten çok üzgünüm. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü Merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

BAHÇELİ'DEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN TAZİYE MESAJI

Çok üzgün olduğunu belirten Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin tezahürünün Önder'e manevi bir armağan olacağını belirtti. Bahçeli açıklamasında şunları söyledi: "Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik.

"HAKİKATEN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü Merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."

BAHÇELİ, İMRALI HEYETİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dem Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ocak ayında yapılan görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Meclis'te gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme öncesi Bahçeli'nin DEM Parti heyetini kapıda karşılaması dikkat çekmişti. Bahçeli, görüşme bittikten sonra da DEM Parti heyetini kapıdan uğurlamıştı. Heyette Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan yer almıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıCece Cece:

darısı başına

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Haber Yorumları169bb:

ben pek üzülmedim bayım

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Haber YorumlarıJohn Doe:

Allah rahmet eylesin ailesine sabır dilerim başınız sağolsun bir Vatan Sever Türk olarak bütün Kürd kardeşlerimize baş sağlığı diliyorum ve barışa hepimizin ihtiyacı var onun için Nefret söyleminden uzak kalın Allah karar veriçidir

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Haber YorumlarıMr Camel:

şehit aileler seninle gurur duyuyor senin ölümün sonra dua ile anılmayacaksın

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Haber YorumlarıJon snow:

Bravo bahçeli .gerçekten dürüst ve saygıdeğer bir barış elçisini kaybettik .

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Bebek katiline babam demiş adam için üzülüyor. Fıkra bu kadar

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Haber YorumlarıBidüşün:

Ben Türküm, Sırrı Süreyya Önder bu ülkede barışa elçi olmaya çalışan samimi bir siyasetçiydi, Asla normal bir ölüm olduğuna inanmıyorum, bu ülkeye ayrışmanın kutuplaşmanın zerrr faydasının olmadığını akıllı olan insanlar biliyor, bir olmalıyız bizi zengin yapacak olan farklılıklarımıza saygı olacak, yoksa bekleyin yakındır büyük bir müsibet.

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Bugün matem günü

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Haber YorumlarıZülfikar:

Hadi ya , bisküvi ...şoför..

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Haber YorumlarıAğacan Cenk:

Amin inşallah reis.

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