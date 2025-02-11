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Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti

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CHP lideri Özgür Özel, kalp ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'yle telefon görüşmesi gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bahçeli de CHP grup toplantısının ardından bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden Özel'i arayarak hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında kalp kapağı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E TEŞEKKÜR

CHP'den yapılan açıklamaya göre, MHP lideri Bahçeli grup toplantısının ardından bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden CHP lideri Özgür Özel'i arayarak kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Özel de Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak kısa zamanda sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti.

Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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