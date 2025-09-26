Haberler

Devlet Bahçeli'nin Posterleri ile Diyarbakır'da Davet

Devlet Bahçeli'nin Posterleri ile Diyarbakır'da Davet
Diyarbakır'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dev posterleri asılarak vatandaşlar, Gaziantep'teki 'Asırlık birlik sonsuz kardeşlik' programına davet edildi. Afişte, terörsüz Türkiye vurgulanarak milli birlik ve dayanışma buluşmaları için çağrı yapıldı.

Diyarbakır'da surlara Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dev posterleri asılarak, vatandaşlar Gaziantep'teki "Asırlık birlik sonsuz kardeşlik" programına davet edildi.

Diyarbakır surları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin posterleri ile donatıldı. Dağkapı Meydanı'nda bulunan Dağkapı surlarına asılan dev afişlerle vatandaşlar, Gaziantep'teki programlara davet edildi. Afişte, "Asırlık birlik sonsuz kardeşlik. Terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmaları. Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Mardin, Şanlıurfa" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

