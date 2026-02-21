'Eserlerle Devlet Bahçeli' Kitabı Kamuoyuna Sunuldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çalışmalarının yer aldığı 'Eserlerle Devlet Bahçeli' kitabı kamuoyuna tanıtıldı. Kitap, Türk milliyetçiliğinin ilme, ahlaka ve toplumsal dayanışmaya yönelik anlayışını somutlaştırıyor.
MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; editörlüğünü, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Büşra Cin'in yaptığı 'Eserlerle Devlet Bahçeli' isimli kitap kamuoyuna sunuldu. Eser yalnızca fiziki yapıların, kurumların veya projelerin derlemesi değil; aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin hamasetten uzak, ilme, ahlaka ve toplumsal dayanışmaya yönelik devlet ve millet anlayışının somut tezahürlerini kayıt altına alıyor.