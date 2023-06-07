Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdi

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerini gezdi. MHP'nin paylaştığı videoda Bahçeli, otomobili sürerken, arka fonda ise Ferdi Tayfur'un "Bu bana yeter" şarkısı çaldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçici Meclis Başkanlığı görevini devretmesinin ardından MHP'nin Twitter hesabından "Bu bana yeter…" notuyla bir video paylaşıldı.

KLASİK OTOMOBİLİ İLE ANKARA CADDELERİNDE GEZDİ

Bahçeli'nin 06 TCD 009 plakalı klasik otomobili ile Ankara caddelerinde gezdiği videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu bana yeter' şarkısı çaldı.

YÜZÜĞÜ VE TESPİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli, otomobilini kendi sürerken parmağındaki yüzük, elindeki tespih ve dikiz aynasında nazar boncuklu muska dikkat çekti.