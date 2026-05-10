MHP lideri Bahçeli'den Galatasaray'a tebrik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Galatasaray'ın 2025-2026 sezonunda 26. şampiyonluğunu kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon olmasını kutladı ve başarılar diledi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. Şampiyonluğunu kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Şampiyon Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA