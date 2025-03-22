Devlet Bahçeli'den Filiz Akın için Başsağlığı Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ünlü sanatçı Filiz Akın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Türk sinemasının mümtaz ve müstesna ismi, dört yapraklı yoncadan birisi olan değerli sanatçımız Sayın Filiz Akın'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhume Akın'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. - ANKARA