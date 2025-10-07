Devlet Bahçeli: CHP'nin Tavrı İradeye Saygısızlık
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin yeni yasama yılı açılış oturumuna katılmamasını eleştirerek, bu tutumun aziz milletin iradesine saygısızlık olduğunu belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni yasama yılının açılış oturumuna sudan bahaneleri ileri sürerek katılmayan, Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlüğün yanında aziz milletimizin iradesine saygısızlıkta üst faza geçen CHP yine baltayı taşa vurmuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika