Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Kabrini Ziyaret Etti ve Siyaset Akademisi Vakfı'nın Açılışına Katıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettikten sonra Balgat'ta Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı. Partililer Bahçeli'yi karanfillerle karşılayarak destek gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından Balgat'ta Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere Balgat'a geldi. Partililer Bahçeli'yi karanfillerle karşıladı. Vakfın açılışının ardından Bahçeli, partisinin genel merkezine geçti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika