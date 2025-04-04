MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

İşte coşkulu kalabalığın attığı slogana verdiği karşılık
Mezarlığa çakarlı araçla getirildi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

Bahçeli'nin mezar başında yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Kabrini Ziyaret Etti ve Siyaset Akademisi Vakfı'nın Açılışına Katıldı

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Kabrini Ziyaret Etti ve Siyaset Akademisi Vakfı'nın Açılışına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettikten sonra Balgat'ta Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı. Partililer Bahçeli'yi karanfillerle karşılayarak destek gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından Balgat'ta Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere Balgat'a geldi. Partililer Bahçeli'yi karanfillerle karşıladı. Vakfın açılışının ardından Bahçeli, partisinin genel merkezine geçti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.