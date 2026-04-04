Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 29'uncu yıl dönümünde partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 29'uncu yıl dönümü nedeniyle Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan kabrini ziyaret etti. Bahçeli'ye genel başkan yardımcıları ve çok sayıda partili eşlik etti. Bahçeli, Türkeş'in kabrine karanfil bırakıp, partililerle birlikte dua etti.

