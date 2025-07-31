DEVA ve Demokrat Parti Liderleri Görüşme Gerçekleştirdi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Uysal ve Babacan ortak basın toplantısı düzenledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, görüşmede ülke gündemine ilişkin konuları ele aldıklarını belirtti.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin bir soru üzerine Babacan, şunları söyledi:

"Kurulması, işleyişi uzun zamandır gündemde. İlk günden itibaren ihtiyatlı şekilde yaklaştık. O duruşumuz devam ediyor. Sorunların çözümü ile ilgili çıkış bulunursa ve bu da ortak akılla olursa destekleriz. Gerilim komisyonu değil, yarınlar için uzlaşı komisyonu olması lazım."

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ise parti olarak komisyona katılıp katılmamaya ilişkin kararlarını pazartesi yapacakları toplantının ardından açıklayacaklarını kaydetti.