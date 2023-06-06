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DEVA Partisi, TBMM Başkanlığı'na Mustafa Yeneroğlu'nu aday gösterdi

DEVA Partisi, TBMM Başkanlığı'na Mustafa Yeneroğlu'nu aday gösterdi

Politika Haberleri

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, TBMM Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu aday gösterdi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, İstanbul milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu ve Hasan Karal, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığı'na sundu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, TBMM Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu aday gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, İstanbul milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu ve Hasan Karal, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığı'na sundu. Başvuru dilekçesinde, "28. Yasama Dönemi, 1. Devre için TBMM Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu'nu aday olarak gösteriyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA / Politika

Mustafa Yeneroğlu Deva Partisi İstanbul Politika Haberler

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